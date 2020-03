Rick de Leeuw gebruikt quarantaine om nieuwe songs op te nemen Dirk Selis

25 maart 2020

17u08 0 Borgloon Deze weken zou Rick de Leeuw eigenlijk met zijn band op tournee zijn door Nederland en Vlaanderen, maar door de maatregelen rond het corona-virus zijn alle optredens geannuleerd. Een tegenslag die ze nu ten goede proberen te keren. Of zoals zijn jeugdheld Johan Cruijff vroeger altijd zei: ‘elk nadeel hep z’n voordeel.’

“We hadden ons er enorm op verheugd, zeker na de succesvolle reeks shows die we vorig najaar speelden”, steekt Rick de Leeuw van wal. “Maar in plaats daarvan zaten we opeens noodgedwongen thuis. De eerste dagen was dat leuk, maar toen de haag eenmaal was gesnoeid en de ramen in de lak stonden, dreigde de verveling toe te slaan. Omdat Axl, Roeland, Ron en ik alle vier thuis over opname-apparatuur beschikken, bedacht ik dat we eigenlijk niet hoefden te wachten tot deze crisis voorbij was.”

Axl Peleman

De Leeuw was al enige tijd nieuwe songs aan het schrijven, en één van die liedjes bleek zeer toepasbaar op de huidige situatie. “Ik schrijf liever geen teksten over de actualiteit, in een goede tekst voelt de actualiteit zich meestal toch wel thuis”, gaat de Leeuw verder. “Dit lied gaat over een man die op de vlucht is voor de ledigheid van zijn bestaan, en ik begrijp hem opeens een stuk beter(lacht)” En dus speelt basgitarist Axl Peleman deze week in Antwerpen, gitarist Roeland Vandemoortele in Gent en drummer Ron Reuman in de buurt van Leuven en werken ze aan dezelfde song. Via FaceTime en WhatsApp staan ze in direct contact met elkaar en digitaal sturen ze hun opnames naar elkaar door. “Het is voor ons een totaal andere manier van werken, en het biedt ons veel nieuwe mogelijkheden. Zeer fris en inspirerend!”

Haspengouw

In de velden rond zijn woonplaats Heks maakte De Leeuw intussen samen met zijn vriendin, kunstenaar Maartje Elants, filmopnames voor de bijbehorende clip. “Maartje heeft het oog van een kunstschilder en Haspengouw is voor haar het gedroomde decor.” De single en de clip zijn begin volgende maand te bewonderen.