Reveil in Borgloon: “We hebben als mens van nature een behoefte aan rituelen” Dirk Selis

01 november 2019

20u09 0 Borgloon Vrijdag organiseerde de stad Borgloon voor de eerste keer Reveil bij Memento, het monumentale kunstwerk op de Centrale begraafplaats. Reveil ontstond vijf jaar geleden vanuit de behoefte om op Allerheiligen iets anders te doen dan een bloem te leggen en is inmiddels in het hele land een groot succes.

Een van de artiesten die hun medewerking hebben toegezegd, is zanger Rick de Leeuw, die enkele dorpjes verder woont in Heks. “Reveil is een mooi initiatief, waar ik me graag bij aansluit” zegt de Leeuw. “We hebben als mens van nature een behoefte aan rituelen. Om verdriet te kunnen verwerken, om vreugde te kunnen delen. Die rituelen zijn vandaag de dag om meerdere redenen een beetje naar de achtergrond verdwenen. Reveil probeert op een eigentijdse manier in die groeiende behoefte te voorzien.”

Koperblazers

Naast Rick de Leeuw traden er vrijdag ook studenten van PXL op. “Via PXL-Music in Hasselt zijn we met de muzikanten van de Melting Baskets in contact gekomen. Jonge honden met een volwassen geluid en een repertoire dat zich verrassend goed bleek te voegen naar het bijzondere karakter van Reveil”, vertelt de Leeuw. Niet alleen de Melting Baskets verzorgden de muziek, ook het blaaskwintet rond de familie Vandevorst speelde mee. “Het geluid van koperblazers op een kerkhof was lange tijd een vanzelfsprekendheid. Begrafenissen werden vroeger vaak begeleid door de plaatselijke fanfare, een traditie waaruit een sterke lokale verbondenheid sprak.”

Viering van het leven

Diezelfde verbondenheid keert ook terug in de persoon van David Orye, die vertelde over zijn ervaringen als Loonse begrafenisondernemer en zijn bijzondere relatie met de dood. De Leeuw zong vrijdag zelf ook een lied zingen. “Het was een hart onder de riem zijn, want ondanks het zware thema hoop ik dat het vooral een viering van het leven wordt”, vertelde hij na het zingen.