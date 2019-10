Poolse fruitplukker ligt maandenlang dood in caravan bij Borgloon HAA

05 oktober 2019

13u32

Bron: TV Limburg 0 Borgloon Het lichaam van een Poolse man is donderdag aangetroffen in een stacaravan in Hoepertingen, een deelgemeente van Borgloon in de provincie Limburg. Het slachtoffer stierf een natuurlijke dood en zou reeds enkele maanden geleden overleden zijn, meldt TV Limburg.

Het parket stuurde een wetsarts ter plaatse. Volgens de eerste bevindingen is het slachtoffer een Poolse man van rond de veertig jaar. Vermoedelijk lag hij al een viertal maanden dood in de caravan, op een werf aan de Truierweg bij Borgloon. De man trok als fruitplukker naar de provincie Limburg, maar was werkloos. Het is niet bekend hoelang de Pool al in ons land verbleef. Volgens de wetsdokter stierf de man een natuurlijke dood. Er wordt daarom geen bijkomend onderzoek gevoerd, aldus TV Limburg.