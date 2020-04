Politiekorpsen Borgloon en Sint-Truiden schrijven meer pv’s uit tijdens Paasweekend: “Bijzonder druk op fiets- en wandelpaden” Birger Vandael

14 april 2020

14u55 0 Borgloon In de Limburgse bloesemstreekzones werden er tijdens het Paasweekend merkbaar meer inbreuken gepleegd op de maatregelen die van kracht zijn. “De politie geeft aan dat het bijzonder druk was op de toeristische fiets- en wandelpaden in de zone. Hierdoor werd het bijzonder moeilijk om de ‘social distance’ te bewaren, gezien er teveel volk op hetzelfde moment op dezelfde plaats was”, vertelt woordvoerder van het Limburgs Parket Pieter Strauven.

De nieuwe cijfers hebben betrekking op de periode van vrijdag tot en met Paasmaandag. Nog steeds worden de meeste inbreuken gepleegd tegen het samenscholingsverbod en tegen het verbod om niet-essentiële verplaatsingen te maken. In politiezone Borgloon werd bovendien ook één proces verbaal opgesteld voor het niet naleven van een sluitingsuur.

Meer dan 50 pv’s in Sint-Truiden

De meeste politiezones zien geen verschil in het aantal pv’s in vergelijking met vorige weekends. Dat geldt echter niet voor de politiezone van Borgloon en Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. In Borgloon werden vanaf de start van de maatregelen tot afgelopen vrijdag 116 pv’s uitgedeeld, daar kwamen op vier dagen tijd 21 boetes bij. Bij de collega’s van Sint-Truiden ging men van 163 naar 217. Deze stijging valt samen met het succes van de regio inzake het bloesemtoerisme. De vele fietswegen in “Het Toscane van Limburg” zijn erg in trek. Ook het doorkijkkerkje van Borgloon is zeer populair bij wandelaars en fietsers.

De problematiek in Zuid-Limburg werd ook al aangekaart door Dirk Claes, de korpschef van Bilzen-Hoeselt-Riemst. Hij deed een persoonlijke oproep aan het deeltje burgers dat zich niet aan de coronaregels houdt.