Oud-senator Jacinta De Roeck geeft zich bloot in ‘Zonder ondergoed’ Dirk Selis

10 december 2019

16u33 0 Borgloon In haar nieuwste verhalenbundel ‘Zonder ondergoed’ schrijft de Loonse Jacinta De Roeck (63) over de momenten in haar leven die indruk maakten. In 2007 studeerde ze een tijdje in Salamanca. Aangespoord door enkele vrienden schreef ze haar belevenissen neer in een blog. Nadat ze in 2009 verhuisde naar Antwerpen en in 2014 ging werken in Brussel nam ze die wekelijkse schrijfgewoonte weer op. Het waren de ‘struikelingen’ in haar leven die haar aangezet hebben om te schrijven.

“Wonen in Antwerpen, werken in Brussel, pendelen met de trein tussen de twee steden en een hart dat nog te veel in haar geboortestreek Zuid-Limburg ligt, het inspireerde mij tot het schrijven van korte verhalen”, zegt Jacinta. De Roeck zat twee keer in de Senaat. In 1999 voor Agalev, in 2003 werd ze gecoöpteerd door sp.a. Van 2009 tot 2014 was ze directeur bij het Humanistisch Verbond en ze verhuisde van Hoepertingen naar Antwerpen, de geboortestad van haar vader. In april 2014 vroeg Open Vld haar om voor hen de ethische dossiers op te volgen als adviseur ethische thema’s. Daarnaast is ze nog altijd actief als vrijwilligster bij LEIF en LEIF Antwerpen. In 2013 kreeg ze de LEIFtime Achievement Award voor haar blijvende inzet voor een waardig levenseinde.

Overleven

“‘Zonder ondergoed’ vertelt over het ‘gepakt’ worden door het leven en over wat er nog in mijn rugzak zit aan nostalgie en heimwee”, zegt De Roeck. Haar kinder- en jeugdjaren, haar leven als leerkracht, moeder en vrouw zijn nooit ver weg. Dat alles maakt van deze verhalenbundel een semi-autobiografisch boek. “De ondeugende titel ‘Zonder ondergoed’ is bewust gekozen”, weet De Roeck. "Omdat ik mezelf in mijn verhalen blootgeef. De cover onthult de rest. Passie in al haar vormen, geuren en kleuren is nooit ver weg. De verhalen lopen over van liefde voor taal, cultuur, muziek en natuur. Ze gonzen van goesting in het leven, al lijkt dat al eens meer op ‘overleven’.” Haar vertelsels hebben altijd een bodem van realiteit, van zelfkritiek. Maar ze verworden tot zoveel meer. Een zekere maatschappijkritiek, veel tristesse en een portie passie maken ze al eens herkenbaar voor de lezer.

Geen Loonse stroop

“Jacinta De Roeck schrijft nostalgische verhalen, maar verwacht van deze Haspengouwse geen Loonse stroop”, duidt journaliste Greet Op de Beeck. “Haar stukjes zijn nu eens bedrieglijk lieflijk, dan weer eerlijk hard. Met juiste details en onaffe zinnen schetst zij een complete wereld. Het leven is niet perfect, relaties gaan vaak moeizaam, maar ‘in the end’ voel je vooral een warme gloed. O ja, vergeet de humor niet. Wie al heeft kennisgemaakt met de verhalen van Jacinta wil er geen een meer missen. De anderen doen er – voor hun eigen welzijn – goed aan hun schade in te halen.”