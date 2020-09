Op wandel langs de tien mooiste kerkdorpen van Limburg: “In ‘kastelendorp’ Gors-Opleeuw ligt er per 100 inwoners een kasteel”

Borgloon

“Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij J. van der Ven”, zingt Wim Sonneveld vol melancholie in zijn bekende kleinkunstklassieker ‘Het Dorp’. Moest de Nederlander nog in leven zijn, zou hij zeker graag door Gors-Opleeuw wandelen. Wij doen dat voor de slotaflevering van onze reeks over de Limburgse kerkdorpjes . Het Loonse plaatsje straalt met haar beschermd dorpsgezicht nog de sfeer van vroeger uit. Dat zegt ook de wereldberoemde wijnbouwer Peter Colemont, die met wijngaard Clos d’Opleeuw zijn dorpje mee op de kaart heeft gezet.