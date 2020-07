Exclusief voor abonnees Op bezoek bij B&B Villa Kakelbont: “Pippi Langkous is mijn kinderheld” Emily Nees

17 juli 2020

16u43 0 Borgloon Deze zomer staat in het teken van staycation. Limburgers hoeven niet ver te trekken, want de provincie bevat tal van unieke verblijven. Deze week gaat onze journalist langs bij Sophia van B&B Villa Kakelbont in Borgloon.

Aan de Oude Berg in Borgloon is er één woning die meteen in het oog springt. We moeten twee keer met onze kijkers knipperen wanneer we Villa Kakelbont zien, die afgezien de kleur erg doet denken aan het huis waar Pippi Langkous in woonde. “Toen ik het voor het eerst zag, had ik hetzelfde gevoel”, bekent eigenares Sophia Pleket (53). Zij kocht het pand 16 jaar geleden.

