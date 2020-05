Oost-Europese seizoensarbeiders opnieuw aan de slag in Haspengouw: “Ze zijn getest in hun land van herkomst en hier houden we ze in een bubbel” Dirk Selis

08 mei 2020

17u01 0 Borgloon Terwijl de Vlaming dit weekend puzzelt met de regel van vier, komt het bezoek uit Oost-Europa met bussen in Haspengouw aan. Niet om Moederdag te vieren, maar wel om aardbeien te plukken. “Alles gebeurt met de inachtneming van de meest strikte regels”, zegt de Loonse teler Eric Jansen. “Maar de buitenlandse werkkrachten worden voorlopig niet systematisch getest”, geeft minister Hilde Crevits (CD&V) toe.

“Er is nog maar net een bus gearriveerd met Oost-Europese plukkers”, steekt teler Eric Jansen van wal. “Die mensen komen voornamelijk uit Bulgarije, Roemenië en Polen. We hebben er zo'n 80 nodig. Angst voor besmettingsgevaar? Neen, alle gevaar wordt uitgesloten. Zij worden in hun land van herkomst getest en mogen enkel vertrekken als ze niet besmet zijn. Onderweg komen ze nog tal van controles tegen. Hier aangekomen, gaan ze onmiddellijk twee weken in quarantaine. We zorgen ervoor dat ze in hun eigen bubbel blijven. Zo voorzien we in eigen huisvesting en bezorgen we hun boodschappen. En tijdens het werk kijken we toe op de coronaregels inzake ‘social distancing’. In het belang van deze mensen, maar ook in ons eigen belang. Wij willen ons fruit wel laten plukken, maar zelf ook gezond blijven.”

20.000 extra werkkrachten

“De komst van extra buitenlandse werkkrachten is broodnodig”, zegt Vanessa Saenen, woordvoerder van de Boerenbond. “De maanden mei en juni zijn immers drukke maanden in de land- en tuinbouw. We hebben de komende weken behoefte aan 15.000 tot 20.000 extra werkkrachten. Op dit moment zijn er circa 9.000 buitenlandse seizoensarbeiders aan het werk in ons land. Meestal gaat het om mensen die in het begin van het jaar al kwamen om fruit te snoeien. Toen de coronacrisis begon, hebben ze van de overheid een verlenging gekregen van hun plukkaart. Normaal werken ze 65 dagen, nu is dat verdubbeld.”

Ruis aan de grens

“Van de seizoensarbeiders die zelf met de wagen naar België komen, wordt een deel doorgelaten, anderen dan weer niet”, gaat Saenen verder. “Blijkbaar heerst er nog altijd onduidelijkheid aan de grenzen. Zo werd vorige week op Zaventem een vliegtuig met Bulgaarse seizoensarbeiders teruggestuurd, omdat ze niet over de juiste papieren zouden beschikken. Ook aan de Roemeense en Poolse grens worden arbeidskrachten tegengehouden. Intussen doet de Europese Commissie een aanbeveling voor mogelijkheden om seizoensarbeiders de grens te laten oversteken naar het land waar ze zullen werken. Het is dus toegelaten, alleen zit er in verschillende landen nog ‘ruis’ op.”

Systematisch testen gebeurt niet

“Land- en tuinbouw behoort tot de essentiële sectoren, de veiligheidsmaatregelen worden dus maximaal toegepast”, zegt minister van Werk Hilde Crevits ‘CD&V). “Net als voor iedereen gelden ook voor seizoensarbeiders de regels van ‘social distancing’. Daarenboven is het op een landbouwbedrijf ook eenvoudiger om de ‘social distancing’ te garanderen én kunnen er werkbubbels gecreëerd worden. Het is ook zo dat de buitenlandse werknemers vaak gehuisvest worden op het bedrijf. Zij blijven dus permanent in dezelfde groep. Indien er een besmette persoon aanwezig zou zijn, dan valt een quarantaine ook te organiseren. Systematisch testen gebeurt momenteel nog niet. De landbouwers hebben er zelf alle baat bij om hun personeel zo goed mogelijk op te volgen en uitval wegens ziekte of besmettingsgevaar te voorkomen. Landbouwbedrijven zijn geen uitzondering op andere bedrijven, ze zullen gecontroleerd opgevolgd worden door zowel de federale als de Vlaamse inspectiediensten.”