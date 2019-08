Ongeval met dubbeldekker in Nederland: “Er zijn traantjes gevloeid, maar opgelucht dat we samen veilig thuis zijn” Toon Royackers

21 augustus 2019

22u04 2 Borgloon Een dagje Efteling van de gemeentelijke speelpleinwerking van de stad Borgloon is woensdagnamiddag heel anders afgelopen dan gepland. Op de terugweg raakte hun autocar, een dubbeldekker met aan boord 54 kinderen en hun begeleiders, betrokken bij een ernstig ongeval. Dat gebeurde kort voor 17 uur op de A58 in Oirschot vlak bij Eindhoven. Brandweer- en ambulancediensten moesten enkele inzittenden van auto’s evacueren. Maar alle Belgische kinderen konden na een controle weer ongedeerd naar huis.

“We hadden net een leuk dagje Efteling achter de rug,” vertelt jeugdconsulent Sven Gilissen van de stad Borgloon. “Iedereen had zich goed geamuseerd, tot het vlak bij Eindhoven plots misliep. Kennelijk gebeurde er een ongeval met enkele auto's vlak voor ons. Onze buschauffeur kon nog onmogelijk uitwijken, waardoor we begonnen te slippen en ook betrokken raakten. De hele voorruit van de bus vloog aan diggelen. En natuurlijk waren onze kindjes erg ongerust. Bij sommigen vloeiden even wat traantjes.”

Opgevangen door landbouwer

“Gelukkig zijn we altijd met veel monitoren op stap die veel ervaring hebben,” aldus Sven. “Enkele van hen zijn meteen naar de auto’s voor ons gelopen, om daar de slachtoffers te helpen. Onze kinderen leken allemaal ongedeerd te zijn. Andere monitoren vingen hen op, en brachten hen intussen veilig naar een weiland, weg van de snelweg. Daar is een sympathieke landbouwer ons trouwens snel komen helpen. We mochten naar zijn boerderij komen, en onze kinderen kregen van hem een koekje. Dat was wel erg lief. Ook de Nederlandse hulpdiensten hebben ons trouwens goed opgevangen. Alle kindjes werden uit voorzorg toch nog even nagekeken, maar niemand bleek gewond. Gelukkig maar.”

De jeugddienst van Borgloon regelde snel een dubbeldekbus in Nederland, zodat de kinderen niet te lang moesten wachten. Die bracht de hele groep woensdagavond veilig weer naar huis. Naast alle ongeruste ouders stond in Borgloon ook burgemeester Eric Awouters (Open VLD-Stroop) hen op te wachten. “Natuurlijk was dit echt even verschrikken voor ons allemaal. Samen met alle ouders zijn we ontzettend opgelucht dat iedereen ongedeerd is. Dat wou ik hier toch nog ook even zeker nagaan.”

Door het ongeval bleef de A58 tussen Eindhoven en Tilburg woensdagavond nog tot 21 uur afgesloten. Volgens de politie in Nederland ging het om een kettingbotsing, waarbij de bus het achterste voertuig was. Daarvoor botsten vier personenauto’s. Hulpdiensten hadden ruim een half uur nodig om één van de geknelde automobilisten te bevrijden. De andere inzittenden van de personenauto’s zijn minder ernstig gewond en werden ter plaatse behandeld.