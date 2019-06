Na 11 jaar wekt Armand Schreurs boer Firmin Vandeput weer tot leven Dirk Selis

24 juni 2019

17u20 0 Borgloon Duizenden keren hebben ze Armand Scheurs gevraagd ‘boer Firmin Vandeput’ nog eens tot leven te roepen, duizenden keren weigerde hij dat. Maar voor de talkshow met Zuid-Limburgse helden in Borgloon zal hij woensdag een uitzondering maken en nog één keer het typetje opvoeren.

Wie kent de grappen en grollen van boer Firmin Vandeput niet? De boer liep vaak hoog op met zijn dochter Weeeendy en was voor haar op zoek naar een partner met veel hectares eigendom.

Het typetje heeft achttien jaar geleefd en dook onder meer op in vijf nationale radioprogramma’s. Voor het eerst in 1990 in ‘Ochtendkuren’ bij Somers en Verschueren en voor het laatst in 2008 in ‘Buren bij Verschueren’. “Het typetje was een deel van mijn leven. Ik heb het wel nooit willen uitmelken. Hij is ontstaan naar aanleiding van het mestactieplan. Hij vertolkte het protest van de boeren en verdedigde het buitenleven, terwijl ikzelf nochtans een echte stadsmens ben”, vertelt Schreurs die de stofjas nog had liggen. “Ik fopte al mensen aan de telefoon bij Radio 2 Limburg. We stelden vast dat er tijdens de koffiepauze in de uitzending altijd een kleurrijke tuinman bij kwam zitten. We keken echt uit naar zijn babbel over planten en het weer, een welgekomen afwisseling. Op die man is het typetje Firmin Vandeput geïnspireerd. Toen ik hem voor het eerst opvoerde voor publiek, wist ik dat dit een blijver was.”

Wèèèèndy moet thuisblijven



“Op vraag van mijn vriend Eric Dupain wil ik het typetje nog één keer opvoeren”, aldus Schreurs, voor wie Borgloon toch een beetje zijn thuisbasis is. “Maar ik heb wel begrepen dat ik Weeeendy moet thuislaten, want blijkbaar mogen er enkel mannen komen”, lacht Schreurs.