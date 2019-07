Motorrijder (56) sterft tijdens begeleiding van fietstocht voor het goede doel Toon Royackers

06 juli 2019

15u37 1 Borgloon Op de Kernielerweg in Borgloon is zaterdagmiddag een motorrijder om het leven gekomen, tijdens de fietstocht van VZW Prospèrke voor het goede doel. Het slachtoffer wilde de fietsende groep inhalen, om hen veilig voorbij het volgende kruispunt te begeleiden. Vermoedelijk heeft de man daarbij een borduur geraakt op een verkeerseiland, waarna hij de controle over zijn motor verloor.

Zaterdag waren de deelnemers voor de 26ste fietstocht van VZW Prospèrke vertrokken voor een rondrit in het zuiden van Limburg. Die tocht wordt jaarlijks georganiseerd door de lokale politie en de brandweer van Tongeren. Ook de militairen en het personeel van de Post werken aan het goede doel mee. Met de opbrengst steunen ze samen mensen in nood, die voorlopig nergens anders terecht kunnen. Zaterdag lokte het mooie initiatief opnieuw veel deelnemers.

Aan de Kernielerweg in Borgloon liep het helaas mis. Net ter hoogte van de fruitveiling wilde de vrijwillige motard de fietsende groep inhalen. Vermoedelijk heeft hij bij het inhalen een verkeerseiland geraakt. Zijn motor begon plots te slingeren en smakte nog tegen een verlichtingspaal. Een ambulance en een MUG ploeg kwamen nog ter plaatse. Maar voor de 56-jarige man kon geen hulp meer baten. Hij bezweek op de plaats van het ongeval. Het was de eerste keer dat hij zich vrijwillig kwam inzetten voor het initiatief van VZW Prospèrke. De lokale politie van Kanton Borgloon sloot meteen de omgeving af voor het onderzoek. De groep fietsers was door het ongeval erg aangeslagen. Het gaat trouwens al om het zevende dodelijk slachtoffer dit weekend op de Limburgse wegen. Vanmorgen vielen al vijf doden te betreuren bij een ongeval in buurgemeente Kortessem, waar een auto zich in een leegstaand café boorde. In Dilsen-Stokkem kwam nog een bestuurder om toen hij tegen de gevel van een woning botste.