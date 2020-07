Met dank aan Karl Vannieuwkerke: doorkijkkerk blijft scoren bij fietsers Birger Vandael

19 juli 2020

13u19 0

Nadat Karl Vannieuwkerke er deze week met zijn programma ‘Vive la vie’ neerstreek, blijft het doorkijkkerkje scoren bij fietsers en wandelaars die naar Haspengouw afzakken. Ook op de zonnige zaterdag kwamen er talrijke toeristen een kijkje nemen. Het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh creëerde in 2011 de installatie onder de naam ‘Reading between the lines’. Dat was niet louter een kunstwerk, maar ook een antwoord op de leegstand in de kerken. Dit jaar is het doorkijkkerkje – met dank aan corona – helemaal ontpopt tot toeristische trekpleister.