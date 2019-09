Meer dan 1.200 bezwaarschriften tegen kippenstal in Gors-Opleeuw Dirk Selis

09 september 2019

18u17 0 Borgloon Het actiecomité tegen de komst van een kippenstal van landbouwer Jean-Paul Haesen voor 180.000 kippen in Gors-Opleeuw heeft maandag 1.281 bezwaarschriften in Borgloon ingediend. Ook de gemeente Kortessem dient opnieuw bezwaar in tegen de nieuwe aanvraag van het bedrijf dat eerder al bot ving voor een uitbreiding met 180.000 kippen en 4.000 varkens.

Het actiecomité heeft maandagvoormiddag 1.281 bezwaarschriften tegen de nieuwe aanvraag voor de kippenstal in Borgloon ingediend, zo meldt het comité op Facebook. Ook de gemeente Kortessem brengt een negatief advies uit als buurgemeente en betrokken partij. Vooral op het vlak van mobiliteit zijn er voor het gemeentebestuur van Kortessem bezwaren. “We maken ons ongerust dat de verkeersdrukte en de bijkomende trafiek alleen nog maar zal toenemen. Het is er nu al een flessenhals”, zegt burgemeester van Kortessem Tom Thijssen (CD&V). “Ook de CO2-uitstoot zal stijgen. Er is dringend nieuwe regelgeving nodig rond deze megastallen.” De deputatie zal een beslissing moeten nemen over de kippenstal. “We vragen om die uitbreiding niet toe te kennen. Dit soort dossiers moet ook op regionaal niveau geregeld worden”, besluit Thijssen.