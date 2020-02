Loonse bakker maakt eclairs en donuts met vier stippen tijdens Week tegen Pesten Dirk Selis

16u50 0 Borgloon Bakker Peter Wintmolders van Bakkerij Wintmolders-Thys heeft tijdens de ‘Week tegen Pesten’ zijn gebakjes van vier stippen voorzien. “We merken dat dit enorm leeft in Borgloon, Hoepertingen en Rijkel”, vertelt de bakker.

“Wij voelen ons een beetje ambassadeur-bakker met deze actie”, zegt de Loonse bakker Peter Wintmolders. “Er wordt in de winkel bij ons vaak over pesten gepraat, mensen willen graag hun zegje doen en we hebben dan ook een luisterend oor. Vandaar dat ik deze week met mijn ‘gestipte’ gebakjes wat extra aandacht en begrip vraag voor ouders, kinderen en scholen. Want pesten hoort niet thuis in de klas, noch op de werkvloer.”