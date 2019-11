Limburgse wijn van vader en zoon nu ook in de supermarkt Dirk Selis

08 november 2019

11u17 0 Borgloon De eerste flessen van het wijncollectief Jerom Winery van vader Ghislain en zoon Jeroen Houben in Borgloon, liggen vanaf december permanent in de rekken bij Carrefour. Een absolute primeur voor de Limburgse wijnmakers.

Jeroen en vader, prof. Dr. Ghislain Houben, zagen de crisis in de appel- en perensector als een kans om smaakvolle wijnen te maken. In het glooiend Haspengouws landschap, op zuidelijk en wat hoger gelegen flanken, pronken wijngaarden waar vroeger boomgaarden stonden. De oogst van de lokale fruitteler koopt Jerom Winery integraal op en zo creëert Jeroen duurzame samenwerkingen. “Om dit duurzaam opzet uit te breiden gaan we de samenwerking aan met Carrefour”, vertelt Jeroen Houben. “Carrefour ondersteunt Belgisch kopen. Zij zet zich in om lokaal vakmanschap te koesteren en te ondersteunen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de Haspengouwse fruittelers hun afzet kunnen verzilveren. De Haspengouwse Chardonnay en Acolon worden opgenomen in het gamma, geblend door Benoît Couderé.”

2018, de doorbraak voor Belgische wijn

“Voor de Belgische wijnbouw was 2018 een topjaar”, vertelt vader Ghislain Houben. “De afwezigheid van vorst in het voorjaar en de warme zomerweken hebben een gunstig effect gehad op de ontwikkeling van de wijndruiven. De druivenpluk startte reeds vroeg in september. De volumes die geoogst werden kunnen recordvolumes genoemd worden voor België. Toch kiezen we bij Jerom Winery voor lage rendementen in de wijngaard waardoor de kwaliteit hoog blijft. Er werd vroeg in het seizoen een “groene oogst” uitgevoerd. Overbodige trossen werden verwijderd waardoor de rank al zijn energie kon steken in de trossen die overbleven. Dit zorgt ervoor dat elke tros de best mogelijke kwaliteit kan behalen en dat de plant gezond kan blijven.”

Over de wijn

“Haspengouwse terroir staat voor volle, ronde wijnen met frisse zuren”, leggen vader en zoon uit. “Dit omdat leem een enorm voedingsrijke bodem is. Dit wordt bewezen door de eeuwenoude traditie van het fruit telen in deze regio. Door de prachtige zomer van 2018 konden de druiven op korte tijd hun fenologische rijpheid behalen in een perfect gezonde toestand. En dat proef je: de wijnen zijn fris, zuiver en fruitig. Na een jaar rijping werden de vaten geblend door Benoît Couderé, Beste Sommelier van België 2016. Hij kent de Belgische wijnen als geen ander en volgt de ontwikkelingen van Jerom Winery al vanaf het begin op.”