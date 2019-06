Limburgse professor maakt gin op basis van druiven Dirk Selis

24 juni 2019

09u35 0 Borgloon Gin is al een tijd in. Dat heeft ook de Belgische markt ondervonden. Naast de tientallen gin-merken brengen aroma- en extract technoloog Hans Van Daele en wijnspecialist Professor Ghislain Houben een kwaliteitsvolle nieuwe gin van eigen bodem op de markt, gemaakt van Belgische druiven. Bel’Uva

Druiven, en dan nog van eigen bodem, in plaats van graanalcohol als basis voor een hoogstaande gin. Het is een idee van twee gepassioneerde wijnkenners. “In het hele proces van wijn maken, gaan er al eeuwen waardevolle grondstoffen (de druivendraf) verloren: de schil, het vruchtvlees en de pitjes worden na het persen meestal weggegooid,” vertelt Hans Van Daele van Elikzir. Met een lange carrière in de aroma- en extractensector, levert hij sinds jaren advies aan de voedingsindustrie voor nieuwe productlanceringen. “We zien dat onze huidige voedingsproducenten vaker nadenken over een duurzame ‘valorisatie van hun nevenstromen’. Niks laten verloren gaan, een gesloten productieketen, met waardevolle creaties als resultaat.Bovendien kan je de kosten beter beheren, als je de co-producten kunt verwerken in meerdere commerciële producten. Onze gin, Bel’Uva, is daar een prachtig Belgisch voorbeeld van”, voegt Van Daele eraan toe.

Kwaliteitsvolle druivensoorten in Limburg

In professor Ghislain Houben vond hij een partner. Een wijnkenner èn wijnproducent uit Limburg, die al jaren experimenteert met nieuwe druivenrassen. “Ons land brengt almaar meer bijzonder kwaliteitsvolle druivensoorten voort, met zeer goede wijnen en onlangs nog een bekroonde ‘mousserende wijn’ als resultaat,” verduidelijkt hij. “We kunnen nog zoveel meer doen met die oogst uit onze terroir, vandaar de denkpiste van de gin, vergist en gedistilleerd uit de druivendraf na de vinificatie. En meerdere producten zullen in de toekomst volgen. De huidige beschikbare druivendraf is afkomstig van de druiven Pinot Blanc en Muscaris, die we in Limburg telen, in samenwerking met specifieke druiventelers. Maar we beschikken over meer dan 10 druiven soorten om nog meer authentieke producten te lanceren. Elke druif drukt een eigen ‘aromatische’ stempel op de sensorische eigenschappen van de verschillende gins die we ontwikkelen. Ook de vormgeving van de fles en het etiket spelen in op het unieke van de grondstoffen: je herkent duidelijk een wijnfles en op het etiket pronkt een druiventros. De smaak en het geurprofiel zijn hoogstaand en zuiver.”

Ecologische voetafdruk

“De botanische distillaten stellen we zorgvuldig samen, in functie van het delicaat en fruitig aroma van elke druivensoort en dit in samenwerking met een top-distillateur,” licht Hans Van Daele toe. “Dat maakt onze Bel’Uva gin helemaal Belgisch. En daar mogen we best trots op zijn, want de ecologische voetafdruk is op die manier nog minimaler. Bel’Uva mag zich terecht een edele gin noemen,” vindt Hans Van Daele. “We mikken op het hogere marktsegment, de betere horecazaken en retail. Maar in de eerste plaats zijn we vooral fier op dit nieuwe product van eigen bodem, dat iedereen mag ontdekken!”