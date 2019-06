Kersenoogst van start in Zuid-Limburg: “‘Tijdens de pluk eten wij ons te pletter, ik eet twee à drie kilo kersen per dag” Dirk Selis

25 juni 2019

14u20 0 Borgloon “Lange houten ladders, grote rieten manden, het zoemen van de bijen, alle dagen zon en de Tour de France op de draagbare transistorradio, dat is mijn herinnering aan de kersenpluk uit mijn jeugd. Toen is mijn passie geboren. De saamhorigheid, de romantiek, de natuur, de mensen en natuurlijk de heerlijk zoete smaak van de dieprode, sappige kersen” vertelt de eigenzinnige fruitteler Karel Vaes aan de vooravond van de Haspengouwse kersenpluk.

“Anders dan appelen en peren zijn kersen een dagproduct. Een deel van onze pluk wordt hier direct aan de hoeve verkocht. Daar horen we meteen wat de mensen ervan vinden en dat is heel belangrijk. Bij elke nieuwe kersensoort die op de markt komt, worden luidkeels de verbeterde eigenschappen benadrukt. Steviger, sappiger, beter bestand tegen ziektes, minder gevoelig voor schimmels. De schaalvergroting in de landbouw vraagt daar ook om. Kersen met weinig onderhoud en hoge opbrengst. Maar voor mij is en blijft de belangrijkste vraag: ‘zijn ze lekker?’” vertelt een opdreef zijnde Karel Vaes. “De smaak komt op de eerste plaats, de rest is bijzaak. Het is een algemene regel: hoe moeilijker de boom van karakter, hoe lekkerder zijn vruchten. Dus in plaats van te kiezen voor gemakkelijke soorten, heb ik ervoor gekozen om te leren omgaan met moeilijke bomen. Ik ben koppig blijven focussen op het ambachtelijke. Tegen de stroom in, dan gedij ik het beste. Waarom zou je de opbrengst verdubbelen, als daarmee de smaak verdwijnt? Dan zit je aan het eind van de rit met een enorme berg kersen die niemand hebben wil. Wij hebben het anders aangepakt en zijn trots op ons mooie palet aan fruit, met onze oude variëteiten en smaken, onze stoofperen en verloren fruitsoorten”

Kersenbomen moet wat stress hebben

“De schaalvergroting van de voorbije dertig jaar heeft de relatie tussen de teler en de boom veranderd. De mo-derne landbouw doet met bomen hetzelfde als de maat-schappij doet met veel van de mensen. Net als mensen kunnen bomen te lijden krijgen van stress. En als ze ziek zijn dienen we ze medicatie toe om de ziekte te genezen. We veranderen de situatie niet, nee, we bestrijden de symptomen. Kijk, een boom moet wel een klein beetje stresseren, hij moet productief willen zijn. Maar in de eerste plaats willen wij ervoor zorgen dat de boom zich goed voelt. Een mens die goed in zijn vel steekt, presteert ook beter dan iemand die met tegenzin naar zijn werk gaat. Het is heus geen hogere wiskunde die we hier ge-bruiken, ik doe wat mijn gezond verstand me ingeeft. Vaak hebben we de neiging om onze problemen op te lossen met machines. Maar daarmee degraderen we het nobele handwerk tot geestdodend bandwerk.

De Tourradio staat onder de boom, wij plukken en zij trappen! Michel Wuyts geeft duiding, die ook dikwijls niet lijkt uit te komen. Heerlijk toch de kersentijd.



Zonderling

“Bij ons wordt het fruit nog altijd met de hand gesorteerd. De directeur van de coöperatie vond me twintig jaar geleden om die reden een zonderling die vasthield aan een voorhistorische ambachtelijkheid en hij liet geen gelegenheid na om me dat duidelijk te maken” zegt Vaes. “In de loop van de tijd is het echter mijn handelsmerk geworden, dus ik ben die mens dank-baar voor het inzicht dat hij me gegeven heeft. Eerlijk gezegd had ik ook geen zin om te investeren in een dure sorteermachine. De kersentijd duurt maar vier weken, dus elf maanden van het jaar staat zo’n apparaat stof te vergaren. En als het werk dan eindelijk begint, staat zo’n apparaat ellendig veel lawaai te maken, waardoor onze mensen oordoppen moeten dragen. Die industriële aan-pak kon ik domweg niet koppelen aan die lekkere kersen van ons.”

Te pletter eten

“Tijdens de pluk eten wij ons te pletter, ik eet twee à drie kilo kersen per dag. Om te kijken hoe ze staan, wat ze doen. Maar ook omdat ik er eenvoudigweg niet van af kan blijven” vertelt Vaes.” Omdat ze zo lekker zijn. Ik moet mezelf dwingen de pit in mijn mond te houden, dat is de enige manier om de verleiding van de volgende kers te weerstaan. Onze voorouders, de mensapen, aten geen vlees. Maar ze aten ook geen groenten. Wij stammen af van fructivoren, van vruchteneters. Als je een groep apen in een boom bezig ziet, dan zijn die constant aan het eten. Dus als wij plukken, en dat vertel ik mijn mensen ook elk jaar, geven wij ons over aan een diepgeworteld oerinstinct. Dus dat er een deel van de oogst al tijdens het werk opgegeten wordt, is geen ramp. Het is gezond en er hangt genoeg.”

Zondag is Karel Vaes open voor klanten die willen proeven van die heerlijke kersen, van 10 tot 15h.Helshovenstraat 16A te Borgloon