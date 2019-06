Kersenoogst gestart in Zuid-Limburg: “Ze zijn mooi dik, dankzij regen van voorbije weken” Dirk Selis

25 juni 2019

14u20 0 Borgloon De komende 4 weken is het alle hens aan dek in de kersenkwekerij van Karel Vaes, want het oogstseizoen is aangebroken. Elke dag wordt er tot 2.000 kilogram aan kersen geplukt. Karel krijgt hierbij de hulp van 18 sorteerders en 20 plukkers. De kersen vallen alvast in de smaak bij de kweker zelf. “Ik eet elke dag 2 tot 3 kilogram, want ik kan er niet van afblijven”, lacht de fruitteler.

Hoewel het oogstseizoen zwaar is voor Karel Vaes, kijkt de fruitteler er telkens reikhalzend naar uit. Hij spreekt vol liefde over het vak, waar hij al als kleine jongen mee vertrouwd raakte. “Lange houten ladders, grote rieten manden, het zoemen van de bijen, alle dagen zon en de Tour de France op de draagbare transistorradio: dat is mijn herinnering aan de kersenpluk uit mijn jeugd. Zo werd mijn passie geboren”, steekt hij van wal.

De hevige regenbuien van de voorbije weken hebben ons goed gedaan. De kersen zijn mooi dik geworden.

Karel Vaes

Regenval

Goeie moed of niet: het wordt een opgave om topjaar 2018 te overtreffen. Toen waren de kersen extra zoet dankzij de vele uren zonneschijn en het uitblijven van regen en hagel. Het is te vroeg om al een oordeel te vellen over de oogst, maar Karel Vaes is alvast tevreden over de kwaliteit van de vruchten. “Die hevige regenbuien van de voorbije weken hebben ons goed gedaan. De kersen zijn door de hevige regenval mooi dik geworden.” Na de hagelbuien in april klonken noodkreten bij enkele kersenboeren uit Borgloon. De bomen van Karel bleven toen gelukkig gespaard. Overigens is de kans dat een kersenoogst mislukt kleiner dan de oogst van andere vruchten die langer aan de bomen hangen, volgens Karel. “Zodra de bloesems aan de bomen staan, houden fruittelers nauwlettend het weer in de gaten”, zegt hij. “Maar in tegenstelling tot appelen en peren, kan je kersen al vroeg plukken en is het dus minder lang bang afwachten of het weer nog roet in het eten gooit.” Een deel van de kersen wordt meteen verkocht, in de hoeve. “Daar horen we al snel wat de mensen ervan vinden en dat is heel belangrijk”, vertelt fruitteler Karel Vaes.

Productiviteit

Van de ruslandboycot ondervindt de kersenteelt in Limburg geen last. Belgische kersen worden voornamelijk verkocht in eigen land en in enkele buurlanden. De schaalvergroting van de voorbije dertig jaar heeft echter de relatie tussen de teler en de boom veranderd. “De moderne landbouw doet met bomen hetzelfde als de maatschappij doet met mensen”, legt Karel uit. “Net als mensen kunnen bomen lijden aan stress. Dat is ook nodig, want ze moeten productief zijn. Maar wij bestrijden de symptomen, zodat de boom zich goed blijft voelen. Zo presteren ze beter. Het is heus geen hogere wiskunde die we hier gebruiken, ik doe wat mijn gezond verstand me ingeeft.”

Smullen

Aangezien Karel nog op ambachtelijke wijze werkt, zijn de komende weken 18 sorteerders en 20 plukkers aan de slag in de kersenkwekerij. Dat zijn er heel wat. En toch mogen zij hun buikje rond eten van de kweker. “Want ook ik eet twee à drie kilo kersen per dag. Om te zien of ze lekker zijn, maar ook omdat ik er eenvoudigweg niet van af kan blijven”, lacht Vaes. “Dat een deel van de oogst al tijdens het werk opgegeten wordt, is geen ramp, want er zijn kersen genoeg”, besluit hij. Zondag zet Karel Vaes de deuren open van 10 tot 15 uur voor klanten die willen proeven van al dat lekkers. De kersenkwekerij ligt in de Helshovenstraat 16A in Borgloon.