Exclusief voor abonnees Jonge landbouwers Sofie en Anne Haesen bijten van zich af: “Megapluimveebedrijf? Het is verdorie een familiebedrijf!” Dirk Selis

21 oktober 2019

17u45 0 Borgloon Sofie en Anne Haesen verbijten hun tranen. Via de media hebben de twee jonge landbouwers moeten vernemen dat de nieuwe Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de vergunning voor de bouw en uitbating van een ‘megapluimveebedrijf’ met 180.000 slachtkippen in Borgloon geweigerd heeft. Anne spuwt de woorden uit: “Megapluimveebedrijf? Het is verdorie een familiebedrijf. Van dat woord alleen al gaan mijn haren rechtop staan.”

Jean-Paul en Cindy Haesen-Hargot, de ouders van Anne en Sofie, kochten in 1992 een landbouwbedrijf dat ze in de loop der jaren hebben omgebouwd tot een modern varkensbedrijf. In hun jeugdjaren hielpen Anne en Sofie al mee op het bedrijf en ook hun hobby’s stonden in het teken van landbouw. “Niet te verwonderen dat het altijd onze droom is geweest om een landbouwbedrijf te mogen uitbaten”, zeggen Sofie en Anne Haesen. “We hebben landbouwonderwijs gevolgd aan de Pibo in Tongeren en hebben beiden een diploma secundair onderwijs land- en tuinbouw met specialisatie bedrijfsbeheer.” Anne wil graag het varkensbedrijf van haar ouders uitbreiden, terwijl zus Sofie op dezelfde site graag een nieuw pluimveebedrijf uit de grond wil stampen voor 180.000 slachtkippen.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen