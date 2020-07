Exclusief voor abonnees Jaar na ongeval met vijf doden: familie herdenkt slachtoffers met bloemen Marco Mariotti en Mine Dalemans

06 juli 2020

18u09 0 Borgloon Eén jaar geleden verongelukten vijf jongeren in Kortessem. De familie van Cassandra Dupont - het enige meisje dat in de wagen zat - legde bloemen om haar te gedenken. “Zo zijn we iets dichter bij haar, maar het verandert niets”, zucht haar mama.



In de nacht van 5 op 6 juli 2019 gebeurde in Kortessem een bijzonder zwaar ongeval dat maar liefst vijf levens kostte. Het ging om een vriendengroep die eerder die nacht uit was geweest. Op weg naar huis verloor de controle over het stuur, en crashte op een café. Alle vijf de jongeren tussen 18 en 24 lieten het leven.

