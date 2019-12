Ingrepen aan VIIO Borgloon maken schoolomgeving veiliger Dirk Selis

11 december 2019

16u52 0 Borgloon Stad Borgloon nam het initiatief om de omgeving rond de secundaire school van het VIIO aan de Grootloonstraat veiliger te maken voor de leerlingen.

“Concreet werd er een nieuwe stoep aangelegd, werd de parkeerruimte van de school met een haag van inheemse soorten afgebakend en ook het wegdek in de Grootloonstraat werd vernieuwd. Door middel van deze ingrepen wordt de omgeving meteen een stuk veiliger voor de schoolgaande jeugd”, zegt burgemeester Eric Awouters (Open Vld). De kostprijs van deze werken bedraagt in totaal € 23 488,35. Borgloon diende voor dit dossier een subsidieaanvraag “Veilige schoolomgevingen” in bij het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het dossier werd goedgekeurd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, waardoor Borgloon mag rekenen op een subsidie van € 11 744,18 voor dit project.