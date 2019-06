Inbrekersalarm doet zijn werk BVDH

23 juni 2019

13u52 0 Borgloon In de nacht van vrijdag op zaterdag probeerden inbrekers zich toegang te verschaffen tot een woning in de Jesserenstraat in Borgloon. Omstreeks 23.33 uur ging het alarm af en dat schrikte de dieven af.

Ze sloegen meteen op de vlucht. Een ochtend later rond 9.18 uur werd er wel ingebroken in de Broekstraat in Borgloon. De achterdeur werd gebruikt om binnen te sluipen. De buit is nog niet bekend. Politiezone kanton Borgloon moest zaterdagavond ook nog notie maken van een inbraak in de Daalstraat in Heers. Inbrekers braken binnen via een raam op de eerste verdieping en gingen lopen met geld en juwelen.