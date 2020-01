Inbraakcijfers spectaculair gedaald in Zuid-Limburg MMM

03 januari 2020

14u30 0 Borgloon Een goed rapport voor politie kanton Borgloon. 2019 telde ‘slechts’ 122 woninginbraken én pogingen. In 2018 waren er dat nog 165. “Een daling van 26 procent en sinds 2000 zelfs het laagste cijfers ooit”, zegt korpschef Rohnny Maes.

Heers kende in 2019 52 procent minder inbraken na een sterke stijging in 2018. In Alken tellen ze 33 procent minder inbraken. Hetzelfde voor Kortessem dat van 24 naar 18 woninginbraken daalt. Borgloon bleef onveranderd en Wellen kende een stijging van 14 naar 17 inbraken.

“Die dalende trend geldt voor de ganse provincie, maar het investeren in ANPR-camera’s én de vele buurtpreventiegroepen hebben daar extra aan bijgedragen”, zegt korpschef Rohnny Maes.

“De politiezone plaatste in januari 2018 twee ANPR-camera’s op haar grondgebied: één in Rijkel en één in Heers op de Steenweg aan het keuringsstation. In 2019 nog eens twee exemplaren met LRH op de N76 op de grens tussen Kortessem en Diepenbeek en op de N20 op de grens Kortessem – Wimmertingen.”

WhatsApp

“Die camera’s helpen dieven klissen, maar hebben ook een preventief en ontradend effect. Inbrekers kennen die camera’s ook. Veiligheid heeft een prijs, maar de gunstige inbraakcijfers, maken de investering meer dan waard.”

De goede werking van Whatsapp-groepen en de plaatsing van buurtpreventieborden op het grondgebied in enkele gemeenten hebben ook effect. “In totaal zijn er 27 buurtpreventiegroepen actief en zijn er bijna 1.800 inwoners die mee alert zijn. De inwoners die lid zijn van een WhatsApp-groep zijn onze ‘ogen en oren’ en sneller geneigd de politie te verwittigen bij een verdachte situatie. Doordat de andere buurtbewoners op hetzelfde moment ook verwittigd worden, wordt de alertheid en het bewustzijn sterk vergroot.”

De komende jaren investeert de politie ook op vlak van verkeersveiligheid, cybercriminaliteit en overlast door sluikstorten en zwerfvuil.