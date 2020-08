Huiszoekingen nadat drugs online werden besteld MMM

30 augustus 2020

17u45 0 Borgloon De politiezone Kanton Borgloon heeft dit weekend een drugsactie uitgevoerd in Borgloon. Het ging om meerdere huiszoekingen in de gemeente.

Het onderzoek kwam op gang nadat er postpakketten met drugs in waren onderschept. Het ging om online bestellingen van drugs.

Tijdens de huiszoekingen werden er drugs aangetroffen zoals medicatie, amfetamines en cannabis. De drugs werden in beslag genomen en de verdachten zullen na verder onderzoek verhoord worden.

Nog dit weekend werden in het centrum van Borgloon twee personen gecontroleerd die zich verdacht gedroegen. Tijdens de controle bleek één van hen in het bezit te zijn van vijf tabletten xtc. De andere man was zwaar onder invloed van drugs. Beide heren stonden geseind wegens het niet volgen van hun probatiemaatregelen.