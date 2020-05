Fruitveiling BelOrta bedankt 130 Rode Kruisvrijwilligers met fruitpakket Dirk Selis

22 mei 2020

16u02 0 Borgloon Groenten- en fruitveiling BelOrta schenkt een fruitpakket aan de 130 Limburgse Rode Kruisvrijwilligers die zich tijdens de coronacrisis hebben ingezet.

Philippe Appeltans, directeur van BelOrta, overhandigde vrijdagnamiddag het eerste fruitpakket aan Willy Van de Wauw, provincievoorzitter Rode Kruis Limburg, die zich liet vergezellen van enkele Rode Kruisvrijwilligers. “Zuid-Limburg is zwaar getroffen tijdens deze coronacrisis. Het blijft uitermate belangrijk dat we steeds kunnen rekenen op een organisatie als het Rode Kruis in tijden van nood. Onze fruitveiling hield er dan ook aan om de 130 Rode Kruisvrijwilligers te bedanken met een fruitpakket.”

3.300 manuren

“Onze hulpdienst was actief met een 100-tal vrijwilligers in Limburg”, vertelt Willy Van de Wauw, provincievoorzitter Rode Kruis Limburg. “We hebben 3.300 manuren gepresteerd enkel voor het vervoer van uitsluitend coronapatiënten. We hebben noodhulp geboden aan vijf woonzorgcentra en er werd ook hulp geboden aan de triageposten in Limburg. De vrijwilligers stonden op vraag van de overheid ook in voor het verdelen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) aan tandartsen, huisartsen en mensen met een beperking in Limburg.”