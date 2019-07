Fietstocht voor het goede doel kent tragisch verloop: begeleider Jos (56) sterft na zware val met motor Toon Royackers

06 juli 2019

15u37 24 Borgloon Uitgerekend toen hij een groep fietsers wou inhalen om hen veilig naar het volgende kruispunt te loodsen, is zaterdagmiddag Jos Groffils (56) uit Tongeren om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde op de Kernielerweg in Borgloon, tijdens de fietstocht van vzw Prospèrke voor het goede doel. Het slachtoffer was aan de slag als begeleider toen hij vermoedelijk een borduur raakte op een verkeerseiland, waarna hij de controle over zijn motor verloor.

Zaterdag waren de deelnemers voor de 26ste fietstocht van VZW Prospèrke vertrokken voor een rondrit in het zuiden van Limburg. Die tocht wordt jaarlijks georganiseerd door de lokale politie en de brandweer van Tongeren. Ook de militairen en het personeel van de Post werken aan het goede doel mee. Met de opbrengst steunen ze samen mensen in nood, die voorlopig nergens anders terecht kunnen. Zaterdag lokte het mooie initiatief opnieuw erg veel deelnemers.

Aan de Kernielerweg in Borgloon was de tocht al bijna afgelopen. Net ter hoogte van de fruitveiling wilde de vrijwillige motard de fietsende groep inhalen. Vermoedelijk heeft hij bij het inhalen een verkeerseiland geraakt. Zijn motor begon plots te slingeren en smakte nog tegen een verlichtingspaal. Een ambulance en een MUG ploeg kwamen nog ter plaatse. Maar voor de 56-jarige Jos Groffils uit Tongeren kon geen hulp meer baten. Hij bezweek op de plaats van het ongeval. Het was de eerste keer dat hij zich vrijwillig kwam inzetten voor het initiatief van VZW Prospèrke. De lokale politie van Kanton Borgloon sloot meteen de omgeving af voor het onderzoek. De groep fietsers was door het ongeval erg aangeslagen.

Nog veel gelachen

De organisatoren en de lokale politie kregen de moeilijke taak om de familie van het slachtoffer op de hoogte te brengen. “Het was de eerste keer dat Jos meereed als begeleider,” treurt zijn familie. “Hij wilde de organiserende hulpdiensten zo graag een handje helpen. We weten dat het heel belangrijk voor hem was. Voor hij vertrok, heeft hij zich nog geamuseerd met zijn eerste kleinzoon. We riepen hem ‘s ochtends na dat hij voorzichtig moest zijn. Net voor het ongeval heeft hij nog veel gelachen, zo vertellen de deelnemers van de fietstocht ons. Ergens is dat een troost: hij is gestorven op een moment dat hij erg gelukkig was, en deed wat hij graag deed. Jos was een heel sociale mens, die veel volk kende in Tongeren. De organisatie heeft ons samen met de politie op de hoogte gebracht. Wat er misgelopen is weten zij ook nog niet. Allicht kan niemand hier iets aan doen. We zijn de organisatoren trouwens dankbaar dat ze ons meteen na het ongeval al zo goed hebben opgevangen. Ook al is dit natuurlijk moeilijk te verwerken voor ons”

Het ongeluk gebeurde met een motor die het slachtoffer nog maar net gekocht had. Al was hij zelf een heel ervaren motorrijder, en ging hij ook de op de baan op als vrachtwagenbestuurder. “Hij kende het verkeer dus door en door.” Voor de hulpdiensten die de toch mee organiseerden kwam het tragische nieuws dit weekend eveneens hard aan. Jos laat een echtgenote, twee dochters en en eerste kleinzoon achter.