Fietsen in het Land van Loon met de Landelijke Gilde DSS

07 augustus 2019

16u58 0 Borgloon Op zondag 11 augustus kan je weer komen fietsen en genieten in het Land van Loon. De landelijke gilden van het gewest Borgloon zorgen voor twee mooie fietstochten om de fijne streek rond Alken, Wellen en Diepenbeek te (her)ontdekken.

“Starten kan tussen 9u en 15u op drie unieke locaties in Haspengouw”, zegt Dorien Verrecht. “In Alken bij Hoeve Maris (Laagsimsestraat 98), in Diepenbeek in Buurthuis Terlogt (Helstraat 22) en in Wellen bij aardbeibedrijf Royen (Langenakkerstraat 132A). Je kan kiezen tussen een grote ronde van 50 km en een kleine ronde van 35 km. Kostprijs is 3 euro (verzekering, aandenken en een consumptie inbegrepen). Op de verschillende startplaatsen kan je verpozen met een hapje en een drankje en genieten van de gezellige sfeer. Jong en oud is van harte welkom”, besluit Verrecht.