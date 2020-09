Fieters vallen massaal aan Valgaarstraat Birger Vandael

13 september 2020

Afgelopen zaterdag zijn er aan de Valgaarstraat in Borgloon maar liefst vier fietsers ten val gekomen. De feiten speelden zich af om 11.45 uur. Drie Beringenaren van 38, 54 en 53 jaar en een 47-jarige man uit Lummen raakten hierbij gewond. Politie LRH kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen. De Valgaarstraat aan de Romeinse Kassei is een populaire plek voor wielertoeristen, maar het is ook een gevaarlijk stukje wegdek. Mogelijk ligt een waterlek aan de oorzaak van de vele valpartijen.