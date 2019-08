Een maand na het vurig vonnis: Het Fakkelhuis wordt 't Huys zonder naam Dirk Selis

27 augustus 2019

19u24 0 Borgloon Het rommelde eind juli stevig in de Haspengouwse kookpotten. De pas geopende brasserie ’t Fakkelhuis in Borgloon moest van naam veranderen. “Te veel verwarring met restaurant De Fakkels tien kilometer verderop in Sint-Truiden”, oordeelde de Tongerse ondernemingsrechtbank. Die legde ’t Fakkelhuis prompt een dwangsom van 1.000 euro per dag op als actie uitblijft. Eigenaar Bert Jordens (30) komt daarom met een nieuwe naam op de proppen: “t Huis zonder naam”

“Vuur, kaarsjes en fakkels vormen de rode draad door onze brasserie”, vertelt Bert Jordens (30) die samen met zijn partner Adeline Boden (28) zelf alles voor ’t Fakkelhuis uitdacht. Maar daar dacht Paul-Luc Meesen van De Fakkels anders over. “In 1989 heb ik zelf De Fakkels overgenomen voor een meer dan behoorlijke som en we hebben toen de naam meteen beschermd als handelsnaam. De horeca is een edele en creatieve sector, kopiëren doe je eenvoudigweg niet. Een gedachte die de Tongerse rechter deelde. Hij gaf ons gelijk. De benaming is niet geografisch en historisch verbonden met het pand in Borgloon, terwijl de commerciële activiteiten identiek zijn en de handelszaken op amper 10 kilometer van elkaar liggen.”

Naam in toog gegrift

“Het naamverbod betekent in elk geval een dikke streep door de rekening: alles moesten we aanpassen, van het logo over onze menukaarten en de website tot zelfs onze naam die in de toog gegrift staat”, vertelt Bert Jordens. Vanaf 12 augustus mochten Bert en Adeline in elk geval niet langer de naam ’t Fakkelhuis gebruiken in publiciteit. “Anders geldt een dwangsom van 1.000 euro per dag, met een maximum van 25.000 euro. Twee dagen later stond er al een deurwaarder in de zaak om vaststellingen te doen. Maar voor sommige zaken zoals Facebook hangen we af van derden”, zucht Jordens eens diep.

Statement

‘t Fakkelhuis gaat nu als ‘‘t Huis Zonder Naam’ door het leven. “Noem het maar een statement. Want die naam is maar tijdelijk. Ik blijf gaan voor de naam 't Fakkelhuis. Het heeft me nu toch al genoeg geld gekost, nu ga ik ook maar door”, zegt Jordens die samen met zijn vriendin in beroep gaat. “Ik wil een rechtvaardige uitspraak. Wij zetten nu alles op alles om te winnen. In september is de inleidingszitting waarna we hopen op een zo snel mogelijke behandeling van de zaak.”

Bond zonder naam

Toch nog even iets afchecken. Hallo, met de Bond zonder naam? “Die naam is absoluut geen probleem voor ons. Belt uw mij daarvoor?”, zegt een verwonderde directeur van de Bond zonder Naam, Anniek Gavriilakis. Ja, daar bellen we voor. We willen deze keer 100 procent zeker zijn.