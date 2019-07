Een grote proeverij op de

Een 600 meter lange dreef met aan weerskanten kastanjebomen die achter het kasteel van Rijkel in Borlgoon ligt, was vandaag het decor voor de Dag van de Kers, een organisatie van de vzw Fruitstreekmuseum uit Borgloon. Een kleine 3000 personen flaneerden langs een 30 kramen waar niet enkel zoete en zure kersen geproefd konden worden. Ook heel wat producten die afgeleid zijn van kersen vonden gretig afzet bij de bezoekers. We hebben het dan niet enkel over siroop van of taarten met kersen. Ook pannenkoeken, ijs, likeur en andere van kersen bereide streekproducten vielen in de smaak van het publiek. Bovendien zaten de terrassen onder de lommerrijke bomen goed vol. In de marge van de Dag van de Kers vonden twee ludieke wedstrijden plaats. Bij één treffen moest het gewicht van de zwaarste kers geraden worden, bij de andere werden een wedstrijd voor het verst spuwen van een kersensteen gehouden. Vorig jaar stond het record bij de heren op liefst 24,20 meter. Dimitri Slootmans die de wedstrijd won; bleef daar met 16,45 meter ver onder.