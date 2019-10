Dana Winner, Rick De Leeuw en Gianni Marzo brengen eerbetoon op Limburgse begraafplaatsen tijdens Reveil 2019 Dirk Selis

29 oktober 2019

Studenten Muziekmanagement van PXL-Music organiseren ook dit jaar weer Limburgse edities van Reveil, een project dat Vlaamse begraafplaatsen op Allerheiligen doet opleven met intieme muziek en teksten. Op 1 November brengt Dana Winner een ode aan haar vader op de begraafplaats in Kermt, vertelt Rick de Leeuw verhalen in Borgloon en zorgt Gianni Marzo voor een ingetogen optreden in Lommel.

De tweede- en derdejaarsstudenten muziekmanagement van de pop- en rockopleiding PXL-Music in Hasselt werken al enkele jaren samen met de Vlaamse organisatie Reveil voor het organiseren van Reveil-edities op Limburgse begraafplaatsen. Reveil presenteert traditioneel op de dag van Allerheiligen (1 november) één of meerdere muzikale of poëtische acts op begraafplaatsen in Vlaanderen voor een lokaal publiek. Dit jaar vinden er vanuit PXL-Music concerten en lezingen plaats op de begraafplaatsen van Hasselt, Borgloon en Lommel. Dana Winner brengt een ode aan haar vader op het kerkhof van Kermt, tussendoor brengt een verteller (Kermtse) levensverhalen. Op de centrale begraafplaats van Borgloon komen Rick De Leeuw, The Melting Baskets (met studenten van PXL-Music) en de familie Vandevorst & vrienden een eerbetoon aan de overleden dorpsbewoners brengen. Op de stedelijke begraafplaats in Lommel brengt Gianni Marzo (gitarist bij Marble Sounds & Isbells) een eerbetoon aan overleden dorpsgenoten.

De drie evenementen vinden plaats op 1 november 2019 van 17 tot 18 uur. Meer informatie vindt u op www.reveil.org