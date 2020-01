Chef Wilfried laat Limburg op uw tong smelten: Restaurant 't Grevenhuis heeft unieke Limburgse wijnkaart Dirk Selis

28 januari 2020

17u31 0 Borgloon Wie Limburg wil proeven, rept zich best naar ‘t Grevenhuis van chef Wilfried Beliën. Graanmosterd uit Kozen, waterkers uit Lauw en grotchampignons uit Riemst. Maar ook de wijnkaart is voor 85 % Limburgs. En met wijnen van de domeinen Clos d’Opleeuw, Kitsberg en Aldeneyck is de ‘Chateau Migraine’ ook definitief verleden tijd.

Wilfried Beliën (50) begon in 2017 aan zijn ronde van alle 44 Limburgse gemeenten waarbij hij op zoek ging naar lokale producten en ingrediënten die de culinaire DNA van elke gemeente bepaalden. Met zijn culinaire ontdekkingen ging hij aan de slag en creëerde er in zijn keuken een streekgerecht mee. Maar in mei 2018 ging hij een stap verder. Wilfried opende zijn eigen restaurant tegenover het stadhuis van Borgloon, wat vroeger ‘s Grevenhuis werd genoemd, het Huis van de ‘Graven van Loon’. Vandaag staat zijn keuken helemaal op punt. “Als Limburger mogen wij fier zijn op onze producten die geteeld worden. Producten van eigen bodem zijn nu eenmaal gezonder, lekkerder, verser en milieuvriendelijker”, vertelt chef Wilfried. “In dit geklasseerd oudste pand van Borgloon werk ik hoofdzakelijk met Limburgse streekproducten, zoals de waterkers uit Lauw, graanmosterd uit Kozen, de bruine grotchampignons en de paarse schijnridderzwam uit de grotten van Eben Emael en Kanne, asperges en Yacon uit Kinrooi, de rode Modocpeer uit Sint-Truiden en Borgloon, kersen uit Helshoven, Loonse stroop en aardbeien, de Maes Meestermengeling koffie uit Hasselt, noem maar op....”

Limburge Topwijnen

“Wat onze zaak speciaal en uniek maakt is onze wijnkaart, meer dan 85% zijn Limburgse wijnen die onze kaart sieren”, gaat Beliën verder. “Er staan nu al een 25-tal topwijnen uit onze provincie op en er komen er tegen de lente nog een 10-tal bij, inclusief de wijnen van Apostelhoeve uit Maastricht net over de grens. Ik denk dan aan het wijndomein Duras uit Sint-Truiden, met zijn Chardonnay Barrique en Riesling Cuvée Classique. Wijndomein Kitsberg uit Heers met zijn Mûller Thurgau en binnenkort ook hun Chardonnay Krachtig. Maar ook wijndomein Aldeneyck uit Maaseik met zijn Riesling, Pinot Blanc en Pinot Noir. En ga zo maar door. In onze zaak kan je ook al deze streekwijnen en streekproducten kopen . Zo kunnen gasten die een lekker wijntje gedronken hebben deze ook meenemen naar huis.”

Fanatiek

“Een dikke pluim voor restaurants die werken met streekproducten, in dit geval met Limburgse”, zegt Limburgs wijnkenner Alain Coninx, auteur van het boek ‘Limburg, Wijnstreek’. “Het is niet nieuw dat chefs zich bedienen van het beste uit hun regio, dat hebben ze vroeger geleerd van hun collega’s in Frankrijk en Italië. Wel nieuw is de focus op de uitgebreide selectie van plaatselijke producten. Vooral de uitgebreide keuze Limburgse wijnen valt op. En die verdienen dat: de kwaliteit stijgt met het jaar! Eindelijk durven Limburgers het aan om fanatiek hun eigen produkten op de kaart te zetten. Daar mag de rest van de wereld van proeven.”