Café Coureur is Limburgs eerste wielerhotspot : “ Van retroritten tot een glas Moser-wijn” Dirk Selis

04 oktober 2019

15u48 0 Borgloon Zondag opent Café Coureur in de voormalige dorpsschool van Kerniel haar deuren voor het grote (koers)publiek. De wielerhotspot is volledig uitgerust om de (sportieve) fietser als een ware prof te soigneren. Café Coureur mikt niet alleen op de actieve fietser maar op iedereen die de koers een warm hart toedraagt en ervan houdt te slapen, eten en drinken in een tot in de detail uitgewerkt toeristisch belevingsconcept.

De voormalige dorpsschool moet uitgroeien tot dé wielerhotspot van Limburg. Naast een café met panoramaterras biedt het wielerbelevingsconcept - prijskaartje 2,5 miljoen euro - zeven hotelkamers aan. Elke kamer is genoemd naar een illustere Limburgse renner. “Café Coureur wil in hoofdzaak verblijfstoerisme aanbieden voor de (sportieve) fietser”, legt Thomas Lantmeeters uit. “De speeltuin met hoge diversiteit die de streek te bieden heeft voor de fietser én de nabijheid van enkele wielerklassiekers zijn absolute troeven. Een tweede pijler zijn de netwerk-rides op de fiets voor bedrijven. In het nieuwe pand is alles aanwezig om elk fietsevent met klanten, partners of medewerkers tot in de puntjes te verzorgen. Vervolgens zijn er de belevingsevents waar elke (sportieve) fietser aan kan deelnemen. Dit gaat van de ‘Lumberjack Gravel Ride’ tussen Kerst en Nieuw tot retroritten met oude stalen fietsen of city marketing events zoals de Urban Rides.”

Moser-wijn

“Maar er is ook de eigen merchandising zoals fietskledij in nauwe samenwerking met Bioracer en andere gepersonaliseerde wieleritems”, legt Peter Croonen van Bioracer uit. “Naast de eigen kledij zijn er samenwerkingen met gevestigde namen uit de wielersport. Het wielercafé tenslotte vormt de kers op de taart: je kan er ’s morgens starten met een versterkend ontbijt, overdag straffe wielerverhalen uitwisselen aan de toog en ’s avonds aan tafel gaan voor een diner met een glas lekkere Moser-wijn (wijn van de Italiaanse renner Francesco Moser red.)”

Bidon à volonté

In Café Coureur is er een ingang speciaal voor fietsers die via de kasseihelling met haarspeldbocht het panoramisch terras opdraaien. De inkomhal is een replica wielerpiste. Iedereen die met de fiets arriveert ontvangt een ‘madeleineke’ om de benen aan te sterken. “De koers staat altijd op. Dus wel even je partner inlichten als je langskomt”, lacht Gregoor. “Het meubilair bestaat uit gerecycleerde Haspengouwse fruitpalloxen en schoolstoelen. Zelfs op de toiletten is de koers nooit ver weg. Fietsen kunnen opgeborgen worden in de fietsenkluis en vanop de hotelkamers zien de gasten hun fiets staan via live camerabeelden. Geen wachtrijen meer aan de toog want je kan zelf je bidon à volonté vullen aan een daarvoor voorzien water station. En neem je er een verfrissende douche, dan waan je je voor even in de catacomben van de wielerpiste van Roubaix!”