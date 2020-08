Bushalte Sportplein richting Borgloon wordt vernieuwd Dirk Selis

06 augustus 2020

11u30 0 Borgloon Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt deze zomer de bushalte Sportplein richting Borgloon op de Sint-Truidersteenweg (N79) in Hoepertingen (Borgloon), ter hoogte van wooncentrum Herkvallei Tereiken (Intesa). De nieuwe bushalte wordt aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort.

“De voorbereidende werken starten op 10 augustus. Tegen eind augustus is de bushalte klaar”, zegt Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het gemotoriseerd verkeer kan steeds voorbij de werfzone rijden. De bushalte richting Sint-Truiden wordt later vernieuwd, na afronding van de nodige grondverwervingen. De vernieuwde bushalte wordt aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. Zo krijgt de halte een verhoogd perron. Het fietspad komt in asfalt achter de halte door te liggen, waardoor het conflict met de bussen verdwijnt. De boom blijft staan.”

Beurtelings verkeer

Vanaf maandag 10 augustus worden er voorbereidende werken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. Die vinden plaats in de zijberm en veroorzaken weinig of geen verkeershinder. De hoofdaannemer start op woensdag 19 augustus met de infrastructuurwerken aan de bushalte. “Die werken zullen een tweetal weken in beslag nemen”, gaat Vandijck verder. “Tijdens de werkuren zal gemotoriseerd verkeer beurtelings kunnen blijven rijden met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Buiten de werkperiodes zal de aannemer de baan telkens in beide richtingen openstellen. Fietsers op de Sint-Truidersteenweg kunnen steeds veilig langs de werfzone blijven rijden. Tijdens de werken wordt een tijdelijke bushalte voorzien verderop.”