Brand bij gekende interieurzaak Driedeco: "Alles is verwoest"

08 januari 2020

15u11 10 Borgloon Bij interieurzaak Driedeco woedt op dit ogenblik een brand. Hulpdiensten zijn ter plaatse en proberen de brand onder controle te krijgen. Een koppel met kersverse baby kon tijdig het gebouw verlaten.

Rond 14 uur brak er brand uit aan de Stationsstraat in Borgloon bij Driedeco. Op de bovenverdieping - recent nog gerenoveerd - ontstond het vuur, voorlopig nog om onduidelijke reden.

Een jong koppel met pasgeboren baby waren binnen aanwezig, net als de grootmoeder van het kind. Ze merkten de brand tijdig op en brachten zichzelf meteen in veiligheid naar buiten. Ze konden zelf de hulpdiensten verwittigen.

“Toen wij arriveerden, schoten de vlammen al door het dak”, vertelt brandweerofficier Martijn Stassen. “Op de bovenverdieping zat de brandhaard, maar we geraakten daar niet gemakkelijk bij. Het gebouw is ook zeer hoog, dus we hadden twee ladderwagens nodig.” De posten van Borgloon, Sint-Truiden én Tongeren rukten uit.

Het vuur verspreidde zich razendsnel doorheen het gebouw door de vele aanwezigheid van meubilair, hout en stoffen. Ook een kleine bibliotheek op de bovenverdieping ging verloren.

“We blussen momenteel nog na, maar alles is helaas verloren.” De uitbaters zelf zijn ongedeerd maar waren zwaar onder de indruk. “Met ons is alles in orde”, klinkt het.

De conceptstore bestaat nog maar vier jaar maar groeide in die tijd uit tot een begrip in Zuid-Limburg. Ook burgemeester Eric Awouters (Open Vld) kwam even ter plaatse.