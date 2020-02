Borgloon wil uitkijktoren over de vallei van Colen Dirk Selis

05 februari 2020

13u12 0 Borgloon De gemeenteraad van Borgloon besliste om de kerk van Kerniel te gaan herbestemmen. Verder komt er ‘in de toren van de kerk’ een uitkijk over de vallei van Colen, alsook de vergroening van het kerkhof.

“Wij hebben een scenario klaar voor de kerk van Kerniel”, zegt burgemeester van Borgloon Eric Awouters. “In het voorkeurscenario voor de kerk van Kerniel wensen we ’t Nielerhof en het oude gemeentehuisje te slopen en de kerk te herbestemmen naar een polyvalent gebruik voor de dorpsgemeenschap van Kerniel. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een keukengeheel bijgebouwd wordt aan de kerk. De ruimte die vrij komt na het slopen van beide gebouwen, laat toe om een dorpsplein te creëren aan de kerk. Verder komt er ‘in de toren van de kerk’ een uitkijk over de vallei van Colen, alsook de vergroening van het kerkhof.” De raming komt op 1.172.000 euro.