Borgloon pakt uit met nieuw logo Dirk Selis

27 november 2019

10u23 0 Borgloon De gemeenteraad keurde op 26 november het nieuwe logo van het lokaal bestuur Borgloon goed. Er werd bewust gekozen voor een modern logo, zonder afbreuk te doen aan de geschiedenis van Borgloon.

“Zo werden de Loonse kleuren rood en geel behouden in het nieuwe logo”, vertelt burgemeester Eric Awouters (Open Vld). “De lijnen staan voor de balken in het Loons wapenschild en staan symbool voor de 10 Loonse steden.De kruisende lijnen staan eveneens voor de diversiteit van Borgloon en het gevarieerde aanbod van de stad. Er werd voor een gradiënt in de kleuren gekozen, vertrokken vanuit de twee basiskleuren die dan een gans spectrum aan kleuren geven. De gradiënt geeft meer dynamiek aan het logo en staat voor de opkomende zon boven het landschap.Tevens symboliseert het de verschillende kleuren die het landschap door het jaar krijgt. Het ontwerpbureau is nog bezig met de verdere uitwerking van het logo en een nieuwe huisstijl voor alle stedelijke diensten.Het logo en de huisstijl zullen bijgevolg het eerste kwartaal van 2020 geïmplementeerd worden.”