Borgloon overschrijdt waarschuwingsdrempel, maar burgemeester komt uit de lucht gevallen: “Ik heb weet van maar twee besmettingen”

Borgloon

In Borgloon zijn er de laatste 7 dagen 7 nieuwe besmettingen vastgesteld. Met 10.906 inwoners betekent dat dat Borgloon 64 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners telt, terwijl de alarmdrempel op 20 ligt. Burgmeester Erik Awouters komt uit de lucht gevallen. Op de vraag of de nieuwe piek samenhangt met de komst van de seizoenarbeiders voor de perenpluk kwam voorlopig geen antwoord.