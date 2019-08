Bestuurder gooit flesjes GHB uit wagen BVDH

06 augustus 2019

Dinsdagmorgen omstreeks 7 uur uur heeft politiezone kanton Borgloon een auto onderschept op de Kernielerweg in Borgloon. De 38-jarige bestuurder uit Borgloon had eerder twee flesjes uit zijn voertuig gegooid. Dit bleek GHB of vloeibare XTC te zijn. Bij doorzoeking van zijn voertuig werd er nog een flesje aangetroffen. In totaal bleek betrokkene in het bezit te zijn van 175 milliliter GHB en 1 gram speed. De bestuurder werd onderworpen aan een speekseltest, die positief bleek. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Het voertuig werd op bevel van de parketmagistraat geïmmobiliseerd met het oog op een verbeurdverklaring. De politiediensten zullen verder onderzoek voeren.