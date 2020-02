Bacchus moest het weten: In Borgloon kan je voortaan overnachten in een wijnvat Dirk Selis

07 februari 2020

16u51 0 Borgloon Bacchus, de Romeinse god van de wijn, zou jaloers geweest zijn. Op het wijndomein Jerom Winery in Hoepertingen (Borgloon) kan je vanaf 1 maart overnachten in een wijnvat midden de Haspengouwse natuur aan de voet van een wijngaard.

Op het wijndomein Jerom Winery in Hoepertingen een gehucht van het Haspengouwse stadje Borgloon, kan je vanaf 1 maart overnachten in een wijnvat. De eigenaars hebben daarvoor drie wijnvaten laten bouwen inclusief bedden en verwarming. “Het zijn wel geen échte wijnvaten”, zeggen Geert Ramaekers en Sofie Renaerts van Heirbaan 66, “want die vallen uit elkaar als ze niet vol zijn. Maar wees gerust, we hebben in elk vat de nodige luxe voorzien. Zo zijn er bedden, deuren en ramen in de vaten geplaatst. Een sanitaire blok staat iets verderop.”

Bloesems

Geert en Sofie hebben er momenteel drie zo’n vaten, verspreid over de wijngaarden van Jeroen Houben van wijndomein Jerom Winery. “We hebben één groot vat voor vier bezoekers en twee vaten voor twee personen. Een gezin van twee personen met een kindje betaalt 100 euro per vat per nacht. Uiteraard is het hier prachtig tijdens de bloesems, maar ook tijdens de rest van het jaar is het idyllisch toeven aan de voet van deze wijngaarden. Wanneer het concept aanslaat, laten we meer vaten installeren. We zien wel.”

Wijnstreek

De wijnvaten staan midden de wijngaarden. “Haspengouw wordt naast een fruitstreek meer en meer een wijnstreek”, zegt wijnmaker Jeroen Houben. “Net daar moeten we op inspelen. Ook buiten het bloesemseizoen is het hier adembenemend mooi. Tijdens de oogstperiode in de herfst bijvoorbeeld. Mensen kunnen hier gezellig dicht bij elkaar toeven middenin de natuur. Wanneer je ’s morgens wakker wordt, hoor je niets, buiten het fluiten van de vogeltjes. Doorheen de dag kan je dan het wijndomein intrekken, of een ander wijndomein verderop bezoeken”, besluit Houben.

Limburge topwijnen

“ Een dikke pluim voor Sofie, Geert en Jeroen”, reageert Limburgs wijnkenner Alain Coninx, auteur van het boek ‘Limburg, Wijnstreek’ op het initiatief. “De kwaliteit van de Haspengouwse wijnen stijgt met het jaar! Ik denk naast de wijnen van het domein Jerom Winery ook aan het wijndomein Duras uit Sint-Truiden, met zijn Chardonnay Barrique en Riesling Cuvée Classique. Wijndomein Kitsberg uit Heers met zijn Mûller Thurgau en binnenkort ook hun Chardonnay Krachtig. Maar ook wijndomein Aldeneyck uit Maaseik met zijn Riesling, Pinot Blanc en Pinot Noir. En ga zo maar door. Eindelijk durven Limburgers het aan om fanatiek hun eigen producten op de kaart te zetten. Daar mag de rest van de wereld van proeven. En in dit geval zelfs in slapen.”