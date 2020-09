4.240 bezwaarschriften tegen uitbreiding landbouwstallen ENL

25 september 2020

14u19 0 Borgloon De buurtactie tegen de uitbreiding van meerdere agro-industriële varkens- en kippenstallen gaat verder. Vandaag werden er meer dan 4.000 bezwaarschriften afgeleverd bij de Stad Borgloon.

De bezorgheid over de mogelijke uitbreiding van het landbouwbedrijf van Jean-Paul Haesen is nog niet van de baan. Actievoerders vrezen dan ook dat de uitbreiding een impact zou hebben op hun gezondheid en verkeersoverlast met zich meebrengt.

Publiek belang

Om zich te verzetten, diende vandaag tal van Loonse buurtbewoners een bezwaarschrift in. Een deurwaarder stelde vast dat het ging om 2.240 individuele exemplaren, en gaf de bezwaarschriften vandaag af in het stadhuis in naam van alle indieners. “Hopelijk beschermen de burgemeester en de schepenen het publieke belang van duizenden omwonenden, de natuur en omgeving, in de plaats van het privaat belang van slechts vier mensen”, klinkt het bij de actievoerders van ‘Stop Megastallen’.