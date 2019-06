“Typisch voor dit macho schepencollege”: talkshow ‘Helden’ ontvangt enkel mannelijke gasten Dirk Selis

24 juni 2019

16u31 0 Borgloon Michel Wuyts, Armand Schreurs,... De zomerse talkshow rond Zuid-Limburgse helden doet het woensdag met enkele mooie namen. Maar heldinnen? Die vinden we niet terug op de affiche. “Typisch voor dit macho schepencollege”, fulmineert raadslid Joke Feytons (CD&V). “Pardon? Nina Derwael kon niet? Zoek dan verder, hé!”

Boeiende gesprekspartners, live muziek, een wenkende vakantie, én goed weer. Dat zijn de ingrediënten van Helden, de zomerse talkshow aan De Klappoel, in de schaduw van het oude stadhuis van Borgloon. “De datum is bewust gekozen”, aldus organisator en voormalig VRT-journalist Eric Dupain. “De examenstress is voorbij en enkele dagen later begint de vakantie. De formule is overigens al even stressvrij: je komt en gaat wanneer je wil om te genieten van leuke, ontspannende gesprekken en beeldfragmenten. De show zelf, die vorig jaar 250 mensen lokte, zal zo’n twee uur duren.”

In die twee uur passeren enkele Zuid-Limburgse helden de revue. “Met Michel Wuyts hebben we het over de Ronde van Frankrijk”, klinkt het. “Voorts tekent Armand Schreurs present, bekend om zijn columns en sketches. Komen ook aan bod: fruitteler Karel Vaes, chef-kok Wilfried Beliën, STVV-voorzitter David Meekers en ‘Penspony’ Kristof Duchateau, alias Benny Su.”

Op de gemeenteraad

Klinkt allemaal mooi, maar... waar zijn de vrouwen? “Blijkbaar heb je geen heldinnen in Borgloon, en bij uitbreiding in Zuid-Limburg”, zucht gemeenteraadslid Joke Feytons. “Typisch voor dit macho schepencollege om enkel mannen op te voeren. Alsof je geen interessante vrouwen in de regio hebt? Ik denk maar aan toneelregisseuse Paula Bangels, filmregisseuse Caroline Strubbe, of de nieuwe Voka-baas Karin Van De Velde. Sterke vrouwen genoeg in Haspengouw, maar op de affiche geraken ze niet. Ik zal er deze week in ieder geval over tussenkomen op de gemeenteraad.”

“Hand op het hart: we zijn op zoek gegaan naar vrouwen”, weerlegt schepen van Vrije Tijd Jeroen Bellings. “We hebben Kim Clijsters, Nina Derwael, Liesbet Vrieleman (algemeen hoofdredacteur van de VRT-nieuwsdienst, red.) en zelfs Bo Van Spilbeeck gevraagd. Alle vier waren ze gecharmeerd, maar niemand hapte toe. Tja, dan is dat maar zo, we kunnen hen niet dwingen. Maar volgend jaar zullen we zeker een vrouw in ons panel opnemen.”

Overtuigd is Feytons evenwel niet. “Je stopt toch niet met zoeken als vier kandidates niet kunnen? Er zijn genoeg sterke vrouwen in Haspengouw.”

Helden vindt plaats aan De Klappoel (Kortestraat 2), net achter het oude stadhuis van Borgloon. Aanvang 20 uur. Inkom gratis.