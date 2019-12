’t Vincentje opent in herbestemde kerk van Broekom Dirk Selis

20 december 2019

15u17 0 Borgloon ’t Vincentje, een initiatief van de Sint-Vincentiusvereniging van Borgloon, Heers en Wellen opende deze week op haar nieuwe locatie: de Sint-Lambertuskerk van Broekom. “De stad Borgloon maakt werk van de herbestemmingen en nevenbestemmingen van haar kerken”, zegt burgemeester Eric Awouters (Open Vld).

“De kerk werd eerder door de bisschop van Limburg onttrokken aan de eredienst om een nieuwe bestemming te krijgen. Die nieuwe invulling past in een bijzonder maatschappelijk doel in het belang van de lokale gemeenschap”, legt burgemeester Eric Awouters (Open Vld) uit. “Onze Sint-Vincentiusvereniging zet zich namelijk in om kansarmen uit de eigen omgeving te ondersteunen, onder andere door de zorg voor basisbehoeften zoals voeding en kledij”, zegt Jeanine Pauly van ‘t Vincentje.

Weerstand

“De volgende kerk die we gaan aanpakken is de Sint-Jozefkerk van Rijkel”, vertelt Awouters. "Deze éénbeukige, neogotische kruiskerk, opgetrokken in helderrode baksteen die dateert van 1910, krijgt een nevenbestemming. Er kunnen dus nog plechtigheden doorgaan. Het schip wordt een ontspanningszaal voor de mensen van Rijkel en er komt een schuifwand voor het koor. Wanneer er dan begrafenissen plaatsvinden, heb je toch één geheel. Die herbestemmingen en nevenbestemmingen zijn nodig, maar moeilijk. Verandering stuit vaak op weerstand, maar we zetten door. Ook de kerken van Kerniel en Hendriksvoort komen aan de beurt.”