#SAMENTEGENCORONA: Drone filmt warme boodschappen van inwoners uit Borgloon Dirk Selis

19 maart 2020

20u24 0 Borgloon De nieuwsdienst van VTM stuurde woensdagnamiddag een drone de lucht in om beelden te schieten van Borgloon in deze coronatijden. Met de beelden proberen we elkaar een hart onder de riem te steken.

VTM Nieuws stuurt deze week een drone de lucht in om beelden te schieten van bewoners die elkaar een hart onder de riem steken. Donderdag was het de beurt aan Borgloon. Bewoners zochten daar massaal hun tuin op om daar in het groot warme boodschappen te verspreiden en te zwaaien naar de drone. Het leverde mooie plaatjes op. Niet alle beelden haalden het filmpje, maar wij zorgen nog voor wat extra beelden van inwoners die de moeite deden. Morgen vliegt de drone boven Herentals.