Zomerscholen van start gegaan in Antwerpen: “We hebben onze leerlingen enorm hard gemist” David Acke

10 augustus 2020

16u04 0 Borgerhout 640 leerlingen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen trokken maandagochtend naar een van de zestien zomerscholen. Twee weken lang zullen zij ondergedompeld worden in een onderwijsbad waar het Nederlands en sociale vaardigheden centraal zullen staan. Door de lockdown mochten kinderen niet naar school en vooral voor zij die kampen met leerproblemen kan dat op lange termijn nefast zijn. Wij gingen een kijkje nemen in basisschool Elisabeth en zagen toch vooral een heel gemoedelijke sfeer: “Wij hebben de kinderen gemist maar zij ons duidelijk ook!”

“Hé vriend! Hoe is’t? Lang geleden!” De toon is gezet op de speelplaats van basisschool Elisabeth. De sfeer is uitgelaten. Eén enkeling met een traantje loopt wat onwennig over de speelplaats maar daar weten de juffen en meesters van school Elisabeth wel raad mee, geruggesteund door zeepbellen en een vrolijke deuntje, smelten de traantjes als sneeuw voor de zon.

De basisschool Elisabeth is een van de 16 zomerscholen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen waar in totaal 640 leerlingen de komende twee weken een speels onderwijsaanbod zullen volgen. Zij zullen er vooral focussen op taalvaardigheid en sociale vaardigheden. De leerkrachten van dienst? Allemaal leerkrachten die zich vrijwillig hebben opgegeven om tijdens de zomervakantie toch al terug richting de klas te trekken.

Eén van hen is juf Melissa. Zij geeft normaal les aan leerlingen van het zesde leerjaar maar zal de komende twee weken jongere kinderen bijstaan. “Nog voor er sprake was van de zomerschool werd er onder leerkrachten al nagedacht over een dergelijk systeem omdat de kinderen toch heel wat belangrijke zaken gemist hebben door de lockdown. Zeker voor leerlingen die voor een belangrijke overstap staan, bijvoorbeeld naar het eerste jaar van het secundair onderwijs, kan dat nefast zijn. Nu is dat idee wat verandert door de zomerschool en focussen we op kinderen die het iets moeilijker hebben.”

Jeugdwerking en zorgcoördinatoren

De lokale jeugdwerking en de zorgcoördinatoren van de verschillende scholen sloegen hiervoor de handen in elkaar. Omdat de zomerschool geen verplichting is, trachtten zij de ouders van de kinderen toch te overtuigen van de meerwaarde van zo een zomerschool. De grote meerderheid ging daar op in. Ook de jeugdwerking trok naar die families om hen te overtuigen van de grote meerwaarde. De zorgcoördinatoren informeerden de zomerscholen dan weer over de moeilijkheden waarmee elk individueel kind te kampen heeft zodat de juffen en meesters gericht kunnen werken.

Draaiboek

Toch zal de zomerschool helemaal niet aanvoelen als een normale schooldag. “We focussen op spelend leren”, vertelt zomerschooldirecteur Els Dene. Zij staat normaal in voor kinderen van het tweede leerjaar maar wilde eens voelen wat het is om directeur te zijn. “Eind juni hebben we allemaal een draaiboek gekregen voor elk niveau, van kleuter- tot basisschool en de verschillende jaren. Dat draaiboek ligt in grote lijnen vast maar natuurlijk kan daarin wat geschoven worden volgens de noden van het kind. Aan de hand van spelletjes en zelfs met Theatercompagnie Lodewijk/louis willen we de kinderen twee weken onderdompelen in een onderwijsbad. Heel wat kinderen spreken thuis geen Nederlands en dan merken we dat ze de taal ook snel verleren. Aan de andere kant merken we dan ook weer dat we op twee weken heel wat kunnen bereiken.”

Maar ook het sociale aspect is hier van groot belang. “Ik geef doodgraag les en tijdens de lockdown merkten we ook dat de leerlingen ons ook misten. Dat was een ongelofelijk fijn gevoel. Daarom ook dit engagement van onze kant. Bovendien wonen deze kinderen met een groot gezin vaak op een kleine ruimte en hier kunnen ze opnieuw even tussenuit”, aldus Els.

Net op tijd

Fayaz (10) moest toch nog even wennen aan het idee dat hij terug naar school moest maar was tegelijk ook wel blij dat hij zijn vrienden opnieuw kan zien. Al was hij wel bijna te laat op zijn eerste dag. “Om 8.30 uur maakt mijn broer mij wakker om te zeggen dat ik naar school moest om 8.45 uur. Maar ik heb het gehaald”, lacht hij. “In sommige zomerscholen hoorde ik dat ze ook naar het zwembad gaan maar hier zo vooral gewerkt worden. Ik hoop vooral dat we gaan rekenen want dat doe ik heel graag.. Ach ik vind het hier wel leuk en ik beloof dat ik elke dag op tijd zal komen”, knipoogt de jongeman.