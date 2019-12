Zeventiende en laatste Huis van het Kind geopend in Borgerhout ADA

11 december 2019

15u51 0 Borgerhout Tijdens een buurtfeest maakten buurtbewoners en partners kennis met het 17de en laatste Huis van het Kind in Antwerpen. Sinds 2014 openden de stad en haar partners minimaal een Huis van het Kind in elk Antwerps district. Ouders ontmoeten er elkaar en krijgen toegankelijke informatie op maat over alles wat met kinderen en jongeren grootbrengen te maken heeft. Het 17de Huis van het Kind Groenenhoek staat aan de Lodewijk Van Berckenlaan in Borgerhout.

De voorbije vijf jaar openden elk jaar nieuwe locaties in alle Antwerpse districten. “De opening van het nieuwe Huis van het Kind Groenenhoek is een belangrijk moment”, zegt schepen voor sociale zaken Tom Meeuws. “We willen Antwerpse ouders laagdrempelige en toegankelijke opvoedingsondersteuning bieden. Dat lukt enkel als zij in hun buurt, dichtbij huis, terecht kunnen met hun vragen.”

De Huizen van het Kind zijn er voor ouders met kinderen van 0 tot 24 jaar. Ook vrouwen die zwanger willen worden, grootouders en andere opvoeders zijn welkom. Ze krijgen er info over onder andere zwangerschap, geboorte, opvoeding van tieners, ouderschap, gezondheid en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen.

Organisaties uit de opvoedingsondersteuning en buurtwerk bundelen hun krachten in de Huizen van het Kind. Zo ontstaat een sterk wijkgericht netwerk van professionals en vrijwilligers. Ze ondersteunen gezinnen, geven advies op maat en organiseren workshops rond thema’s waar ouders en opvoeders mee te maken krijgen. “De Huizen van het Kind zijn een sparringpartner voor Antwerpse gezinnen. Ze zijn tegelijk een luisterend oor, informatieverstrekker een speelkameraad. In de complexe stedelijke omgeving bieden ze ouders handvaten zodat hun kind kan opgroeien in een betrokken stad”, zegt de schepen.

Imagocampagne

De Huizen van het Kind willen nog meer gezinnen in Antwerpen bereiken. Daarom lanceren ze in mei 2020 een imagocampagne en een nieuwe, toegankelijkere website. Tijdens de Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei 2020 vieren de Huizen hun vijfjarige bestaan samen met gezinnen en partners in de wijken.