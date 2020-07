Zaak opnieuw verzegeld voor druggebruik vijf dagen na heropening Sander Bral

05 juli 2020

15u39 0

Eind vorig jaar werd een horecazaak op de Turnhoutsebaan door de politie verzegeld omwille van druggebruik. Begin deze week heropende de zaak en besloot het wijkteam van Borgerhout een kijkje te gaan nemen. Er was geen verantwoordelijke te bespeuren, maar er werd wel meteen een duidelijke cannabisgeur opgemerkt. Er werden openlijk joints gerold en gerookt en vier van de zeven aanwezigen waren in het bezit van drugs. De zaak werd in opdracht van het parket opnieuw verzegeld, vijf dagen na de heropening dus.