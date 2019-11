Winterfeest ‘IJskasteel’ palmt Koxplein en kerk Heilige Familie in BJS

18 november 2019

11u58 0 Borgerhout De jeugddienst van het district Borgerhout houdt op zaterdag 21 december het gratis evenement ‘IJskasteel’ op en rond het Koxplein. Speciaal voor de gelegenheid zwaait de kerk Heilige Familie op het plein de deuren wagenwijd open.

Het winterfeest ‘IJskasteel’ vond eerder al eens plaats in het districtshuis en De Roma. Maar deze editie palmt het Koxplein in én het kerkgebouw Heilige Familie in.

Vier uur lang zijn er tal van leuke, gratis activiteiten te beleven. Voor de kleinsten is er bijvoorbeeld een kleuter- en peuterhoek met ballenbad en een draaimolen. Voor de iets ouderen wordt onder meer grime, knutselworkshops, een photobooth én een silent disco voorzien.

‘IJskasteel’ vindt plaats op zaterdag 21 december van 15u tot 19u op het Koxplein en de kerk Heilige Familie.