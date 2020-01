Wie wil zich in kijker zetten op Borgerrio? Exotisch evenement zoekt nog deelnemers AMK

14 januari 2020

14u57 0 Borgerhout Ook dit jaar worden de Turnhoutsebaan en haar zijstraten op 27 juni omgetoverd tot het Borgerhoutse evenement Borgerrio. Wil je iets verkopen, of een vereniging in de kijker zetten? Er zijn heel wat mogelijkheden om zelf je steentje bij te dragen aan Borgerrio.

Lokale en andere handelaars kunnen tijdens Borgerrio een standje bemannen op de braderij, of wil je liever deelnemen aan de diverse Borgerrio parades? Er zal ook een wereldse cultuurmarkt zijn in de Eliaertsstraat met organisaties die een link hebben met de tradities, smaken en geuren van een bepaalde cultuur, en een rommelmarkt op het Laar waar je aan kan deelnemen. Ook de Play-Off Plaza, de sport- en spelstraat in den Drink zoekt nog sportclubs en vrijwillige of professionele jeugdwerkorganisaties die hun aanbod bekend willen maken op Borgerrio. Het Low Tech Festival tijdens Borgerrio, georganiseerd door 11.11.11, De Roma en Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout, zoekt nog sprekers, uitvinders, ontwikkelaars en workshopgevers. Er worden ook nog Antwerpse talenten gezocht met exotische vibes voor op een van de podia van Borgerrio. Keuze genoeg dus, als je zelf wil bijdragen aan het diverse festival op 27 juni. Meer info en kandidaat stellen kan op www.antwerpen.be.