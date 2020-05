Wie schilderde een fietspad op een deel Turnhoutsebaan? ADA

21 mei 2020

13u24 0 Borgerhout Wie donderdag over de Turnhoutsebaan reed is het misschien ook al opgevallen. Over een lengte van een honderdtal meter is er een fietspad geschilderd. Een witte stippellijn met daartussen het icoon van een fietser. Bij de stad weten ze niets van een fietspad en reageerden ze erg verrast. Wie zit er achter de actie?

Fietsers keken raar op toen ze donderdagochtend plots een stuk fietspad op de Turnhoutsebaan geschilderd zagen. Een witte stippellijn scheidt “het fietspad” van de rijweg met ertussen witte afbeeldingen van een fietser. Bij de stad hoorden ze het in Keulen donderden. Zij hebben geen fietspad aangelegd op de Turnhoutsebaan. “Als stad wensen wij hier niet op te reageren”, zegt Dirk Vermeiren, woordvoerder van schepen Koen Kennis. “Ik kan alleen maar zeggen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het fietspad en dat het nu aan de politie is om hier al dan niet verder op in te gaan.”

De kans is dus groot dat het een actie is van buurtbewoners die ijveren voor een herinrichting van de Turnhoutsebaan met meer aandacht voor de zwakke weggebruiker. Actiegroep ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan!’ lanceerde enkele weken geleden nog een idee waarbij fietsers en voetgangers meer ruimte zouden krijgen. Maar ook zij zeggen niets te maken te hebben met deze actie. “Het enthousiasme bij buurtbewoners rond een nieuwe Turnhoutsebaan is sterk gegroeid. Wij hebben deze morgen ook gezien dat er een fietspad is geschilderd en staan volledig achter deze actie maar ze is niet van ons”, vertelt Kevin Buytaert van de actiegroep.